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13.01.17 / 19:43 Новости / Общество / Россия и мир

PETA стала акционером Louis Vuitton

Ради борьбы с использованием кож и шкур животных

Организация по защите прав животных PETA купила акции LVMH. PETA стала акционером компании накануне.

Решение организации приобрести акции производителя люксовых товаров связано с расследованием PETA. Расследование выявило нарушения в обращении с животным на крокодиловых фермах во Вьетнаме.

В организации заявили, что таким образом планируют бороться с использованием кож и шкур животных для производства товаров роскоши. В состав группы LVMH входят 70 брендов, в том числе Louis Vuitton, Dom Perignon, Christian Dior, Kenzo и другие.

Организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) работает с 1980 года. Число сторонников организации превышает 5 млн человек.

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