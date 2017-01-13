Toyota продала 94,5 тыс. машин в РФ в 2016 году Доля Toyota достигла нового показателя в 6,6 %

Toyota реализовала в России 94,56 тыс. автомобилей в прошлом году. В компании сообщили об этом в пятницу.

Доля Toyota достигла нового показателя в 6,6 %. Это на 0,3 % превысило план и на 0,5 % выше итогового показателя 2015 года. Локализованные модели Camry и RAV4 вошли в топ-15 продаж легковых автомобилей в России по результатам года.

Добавим, накануне Toyota представила в России кроссовер Highlander. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 3,5 литра.

Отметим, ранее Toyota объявила об отзыве 18,8 тыс. автомобилей Lexus NX в России. Такое решение автопроизводитель принял в связи с неисправностью в электрике тормозов.