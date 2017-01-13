Профицит торгового баланса РФ уменьшился на 39,2% за 11 месяцев – ФТС Положительное сальдо превысило $90 млрд

Профицит торгового баланса России сократился на 39,2% за январь—ноябрь 2016 года. Об этом в пятницу сообщили в Федеральной таможенной службе.

Положительное сальдо торгового баланса составило $90,1 млрд за отчетный период. Экспорт России сократился на 19,3% и превысил $255 млрд. Также импорт снизился до $165,2 (на 1,7%).

Отметим, Россия в минувшем году в основном экспортировала топливно-энергетические ресурсы. Их дельный вес в товарной структуре экспорта составил 62,3%

Внешнеторговый оборот страны в январе-ноябре минувшего года уменьшился на 13,2%. Он составил $420,6 млрд.