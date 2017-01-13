Новые скульптуры бойцов украсят музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда» к февралю Работа уже идет

Новые скульптуры бойцов Красной армии украсят музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда» в Ленобласти к февралю. Об этом в пятницу журналистам рассказал вице-губернатор ЛО Михаил Москвин, передает корреспондент АБН.

«До конца января все исправим, генподрядчик этим уже занимается. В феврале, думаю будет уже обновленный фасад», — сказал Москвин. Он добавил, что избавиться от прежних скульптур пришлось из-за того, что генподрядчик выполнил скульптуры не по техническому заданию. Должны были быть плоские образы, а оказались объемные.

«Когда все будет готово, при комитете по культуре пройдет совещание, на котором скульптура перед установкой будет оценена», — отметил вице-губернатор. Он подчеркнул, что на демонтаж и монтаж оформления музея-диорамы дополнительных средств из бюджета ЛО не выделялось.

Напомним, накануне скульптуры бойцов Красной армии с фасада музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» демонтировали. Ранее их подвергли критике за странный внешний вид. Лица бойцов были похожи на лошадиные. Над скульптурой работали специалисты мастерской «Ковчег».