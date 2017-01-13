Доля Renault на российском рынке достигла 8,2% по итогам 2016 года В прошлом году компания продала 117,23 тыс. автомобилей

Доля компании «Renault Россия» на российском автомобильном рынке достигла 8,2% по итогам прошлого года. Об этом сообщили в компании в пятницу.

Показатель вырос на 0,7% по сравнению с данными за 2015 год. В декабре доля компании достигла 9,4%. Общий объем продаж составил 117,23 тыс. автомобилей.

Renault Россия принадлежит завод в Москве и конвейерная линия в Тольятти. Последняя — совместная с партнерами по Альянсу производственная площадка. Дилерская сеть компании насчитывает порядка 170 точек в России. Инвестиции в автомобильную промышленность с 1998 года составили 1,5 млрд евро.