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13.01.17 / 10:13 Новости / Россия и мир

Доля Renault на российском рынке достигла 8,2% по итогам 2016 года

В прошлом году компания продала 117,23 тыс. автомобилей

Renault KoleosДоля компании «Renault Россия»  на российском автомобильном рынке достигла 8,2% по итогам прошлого года. Об этом сообщили в компании в пятницу.

Показатель вырос на 0,7% по сравнению с данными за 2015 год. В декабре доля компании достигла 9,4%. Общий объем продаж составил 117,23 тыс. автомобилей.

Renault Россия принадлежит завод в Москве и конвейерная линия в Тольятти. Последняя — совместная с партнерами по Альянсу производственная площадка. Дилерская сеть компании насчитывает порядка 170 точек в России. Инвестиции в автомобильную промышленность с 1998 года составили 1,5 млрд евро.

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