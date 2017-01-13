Силуанов: Резервный фонд сохранят при цене на нефть в $50 за баррель Доходы от нефтегазового сектора нужно направлять на сокращение трат Резервного фонда, считает министр

При цене нефти в $50 за баррель, резервный фонд может быть сохранен. Об этом заявил в пятницу министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Сможем, потому что объем дополнительных доходов может составить около 1 трлн рублей… Доходы от нефтегазового сектора, я считаю, мы должны направлять на то, чтобы сокращать траты Резервного фонда», — сказал министр.

В 2017 году бюджетом предусмотрено использование 1,8 трлн рублей из Фонда национального благосостояния и Резервного фонда. По состоянию на 1 января объем последнего составляет около 970 млрд рублей.