Телепередачам центральных каналов доверяют 75% россиян Зарубежным СМИ верят 15% россиян

Три четверти россиян доверяют телепередачам центральных телеканалов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в пятницу.

Программам регионального телевидения доверяют 65% опрошенных. Зарубежным СМИ верят лишь 15% россиян.

Объективнее всего, по мнению респондентов, российские СМИ освещают информацию о природных катаклизмах (72%), деятельности президента (62%) и положения России на мировой арене (52%). События на Украине и деятельность оппозиции, по мнению 14% россиян, СМИ предпочитают показывать хуже, чем на самом деле.

Участниками опроса стали 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов. Возраст опрошенных — от 18 лет.