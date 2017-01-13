Все новости

13.01.17 / 10:33 Новости / Россия и мир

Телепередачам центральных каналов доверяют 75% россиян

Зарубежным СМИ верят 15% россиян

Телевидение реклама capitalpost.ruТри четверти россиян доверяют телепередачам центральных телеканалов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в пятницу.

Программам регионального телевидения доверяют 65% опрошенных. Зарубежным СМИ верят лишь 15% россиян.

Объективнее всего, по мнению респондентов, российские СМИ освещают информацию о природных катаклизмах (72%), деятельности президента (62%) и положения России на мировой арене (52%). События на Украине и деятельность оппозиции, по мнению 14% россиян, СМИ предпочитают показывать хуже, чем на самом деле.

Участниками опроса стали 1,6 тыс. человек из 130 населенных пунктов. Возраст опрошенных — от 18 лет.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016