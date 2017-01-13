РЖД планирует увеличить погрузку на 2% в январе До 32-33 млн тонн

«Российские железные дороги» прогнозируют рост погрузки в яваре на 2%. Об этом в пятницу сообщил вице-президент компании Салман Бабаев на Гайдаровском форуме.

Погрузку планируют увеличить до 32-33 тонн. Бабаев считает, что погрузка по итогам этого года будет не ниже уровня 2016 года.

Добавим, погрузка в прошлом году составила 1,22 млрд тонн. Показатель на 0,6% больше, чем в 2015 году. Погрузка на РЖД в январе 2016 году превысила 93 млн тонн, в феврале – 95 млн тонн.

Отметим, в нынешнем году инвестиционная программа РЖД составит 470 млрд рубле. Средства направят на покупку новых локомотивов и реконструкцию путей.