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13.01.17 / 13:26 Новости / Россия и мир / Финансы

РЖД планирует увеличить погрузку на 2% в январе

До 32-33 млн тонн

РЖД«Российские железные дороги» прогнозируют рост погрузки в яваре на 2%. Об этом в пятницу сообщил вице-президент компании Салман Бабаев на Гайдаровском форуме.

Погрузку планируют увеличить до 32-33 тонн. Бабаев считает, что погрузка по итогам этого года будет не ниже уровня 2016 года.

Добавим, погрузка в прошлом году составила 1,22 млрд тонн. Показатель на 0,6% больше, чем в 2015 году. Погрузка на РЖД в январе 2016 году превысила 93 млн тонн, в феврале – 95 млн тонн.

Отметим, в нынешнем году инвестиционная программа РЖД составит 470 млрд рубле. Средства направят на покупку новых локомотивов и реконструкцию путей.

По материалам: tass.ru
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