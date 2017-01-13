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13.01.17 / 17:21 Новости / Россия и мир

Шувалов: Санкции и контрсанкции скоро могут снять

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции»

Игорь Шувалов, фото пресс-службы СовФедаСанкции в отношении России и ответные меры последней скоро могут отменить. Такое заявление сделал в пятницу вице-премьер Игорь Шувалов.

«Наверное, пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе, мне и министру сельского хозяйства, министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены. Даже если этого не произойдет, это будет другая для нас задача», — сказал Шувалов.

Напомним, страны Запада ввели санкции против России в 2014 году в связи с событиями на Украине. Действие ограничительных мер  позднее продлевалось. В августе того же года, Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов из стран, которое ввели санкции против РФ. В июне 2016 года действие продуктового эмбарго было продлено до 31 декабря текущего года.

По материалам: ria.ru
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