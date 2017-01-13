Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году выросла на 136,7% До 516,9 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам 2016 года выросла на 136,7% по сравнению с показателем 2015 года. Об этом сообщили в кредитной организации в пятницу.

Прибыль составила 516,98 млрд рублей. Чистый процентный доход банка вырос на 41,5% до 1,12 трлн рублей, а чистый комиссионный доход увеличился на 21,3% до 318,6 млрд рублей.

Половина акций Сбербанка принадлежит Центробанку РФ. Еще 50% долей владеют инвесторы из России и других стран. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира. Филиальная сеть Сбербанка насчитывает порядка 17 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений.