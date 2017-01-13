Руководитель фракции ЕР в петербургском ЗакСе хочет поднять штраф за парковку на газоне до 50 тыс. рублей И за другие правонарушения

Руководитель фракции «Единой России» в петербургском ЗакСе Александр Тетердинко хочет поднять штраф за парковку на газоне до 50 тыс. рублей. Об этом он заявил в пятницу на заседании парламентского комитета по законодательству, передает корреспондент АБН.

Существующие штрафы за парковку на газоне, незаконную торговлю алкоголем и другие правонарушения Тетердинко считает слишком маленькими. «За некоторые составы не грех и на 50 тыс. оштрафовать», — отметил «единоросс».

Для того, чтобы город мог увеличивать штрафы за некоторые административные правонарушения, нужно внести соответствующие изменения в КоАП. Проект этих изменений и подготовили петербургские депутаты.

«У субъектов есть предел штрафов, которые они могут налагать, который для многих субъектов и по многим административным нарушениям является небольшой суммой. Для тех же Петербурга и Москвы это немного. Предлагается поднять вилку максимально возможных для установления субъектами штрафов до 50 тыс. рублей для частных лиц и до 100 тыс. рублей для юридических лиц», — сказал Александр Тетердинко. Он добавил, что в случае принятия Госдумой этого закона абсолютно все штрафы во всех субъектах увеличатся по максимуму. «Нужно будет смотреть на все индивидуально, дифференцировать. За какие-то правонарушения, возможно, стоит оставить штраф в 5 тыс. рублей», — предположил «единоросс». По словам Тетердинко, нарушители не боятся существующих штрафов и поэтому совершают правонарушения повторно.

Отметим, административное наказание в нормах КоАП устанавливает Российская Федерация. Некоторые виды административного наказания могут быть установлены и в законах субъектов. Их потолок в настоящий момент — 5 тыс. рублей