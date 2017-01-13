Петербургские депутаты поддержали идею увеличения штрафов для предпринимателей, работающих без лицензии. Принять этот законопроект ЗакСу рекомендовал в пятницу парламентский комитет по законодательству, передает корреспондент АБН.
Законопроект был разработан комитетом совместно с управлением Россельхознадзора Ленобласти. Штрафы для предпринимателей, которые работают без лицензии, могут увеличить почти в пять раз.
И.о. руководителя областного Россельхознадзора Сергей Кармазин пояснил, что зачастую владельцы небольших торговых точек, торгующих фармацевтической продукцией для ветеринарных нужд, делают это без лицензии. Им проще заплатить штраф в 4-5 тыс. рублей, чем купить лицензию за 7,5 тыс. рублей. Проводимые проверки подтверждают этот тезис, поэтому власти решили выйти с этой инициативой. Кармазин подчеркнул, что на добросовестных предпринимателях увеличение штрафов никак не скажется.
Отметим, лицензированию подлежат медицинская, фармацевтическая, частная детективная и охранная деятельность, а также продажа алкогольной продукции. Всего более 60 видов деятельности. Авторы инициативы предлагают увеличить штрафы до 20-30 тыс. рублей.