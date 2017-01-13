Петербургские депутаты поддержали идею увеличения штрафов для предпринимателей Говорят, что добросовестным предпринимателям это не помешает

Петербургские депутаты поддержали идею увеличения штрафов для предпринимателей, работающих без лицензии. Принять этот законопроект ЗакСу рекомендовал в пятницу парламентский комитет по законодательству, передает корреспондент АБН.

Законопроект был разработан комитетом совместно с управлением Россельхознадзора Ленобласти. Штрафы для предпринимателей, которые работают без лицензии, могут увеличить почти в пять раз.

И.о. руководителя областного Россельхознадзора Сергей Кармазин пояснил, что зачастую владельцы небольших торговых точек, торгующих фармацевтической продукцией для ветеринарных нужд, делают это без лицензии. Им проще заплатить штраф в 4-5 тыс. рублей, чем купить лицензию за 7,5 тыс. рублей. Проводимые проверки подтверждают этот тезис, поэтому власти решили выйти с этой инициативой. Кармазин подчеркнул, что на добросовестных предпринимателях увеличение штрафов никак не скажется.

Отметим, лицензированию подлежат медицинская, фармацевтическая, частная детективная и охранная деятельность, а также продажа алкогольной продукции. Всего более 60 видов деятельности. Авторы инициативы предлагают увеличить штрафы до 20-30 тыс. рублей.