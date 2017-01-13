Кудрин, Шувалов и Силуанов. Итоги пятницы

Кудрин рассказал об инфляции в среднесрочной перспективе, Шувалов — о скорой отмене санкций, Силуанов — о сохранении резервного фонда, а Россельхознадзор — о возможном запрете ввоза живой птицы из Европы. Nintendo объявила дату выпуска и стоимость новой консоли, а МИД Японии — дату визита замглавы ведомства в Россию.

Инфляция в России в среднесрочной перспективе должна снизиться до 2-2,5 %. Об этом заявил в пятницу глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, власти поставили задачу на три года – сдержать инфляцию на уровне 4%.

Замминистра иностранных дел Японии посетит РФ 16 января. Нобуо Киси встретится с членами российского правительства. Кроме того, в январе он посетит Грецию и Данию.

Nintendo раскрыла дату выхода и стоимость консоли Switch. Консоль поступит в продажу 3 марта. Ее стоимость составит $299.

Резервный фонд могут сохранить при цене в $50 за баррель. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, доходы нефтегазового сектора необходимо направлять на сокращение трат Резервного фонда.

Россельхознадзор может запретить ввоз живой птицы из Европы. По словам главы ведомства Алексея Алексеенко, такое решение связано с птичьим гриппом, развивающимся в Европе.

Игорь Шувалов заявил о скорой отмене санкций и контрсанкций. «Даже если этого не произойдет, это будет другая для нас задача», — сказал вице-премьер.