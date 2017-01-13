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13.01.17 / 17:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Самыми востребованными работниками в Ленобласти в январе стала швеи

Больше всего их ждут во Всеволожском районе

текстильная промышленностьСамой востребованной профессией на рынке труда Ленинградской области в январе стала профессия швеи. Об этом в пятницу сообщили в правительстве Ленобласти.

В службе занятости населения региона рассказали, что в Ленобласти на рабочие места ждут 900 швей. Больше всего их нужно во Всеволожском районе Ленобласти – там вакантны 428 рабочих места.

На втором месте по востребованности – специальность слесаря. Далее идут монтажники и водители.

В администрации Ленобласти сообщили, что «в целом на рынке труда Ленинградской области сохраняется высокая потребность в «синих воротничках». Для них в регионе открыто свыше 10 тыс. вакансий. В прошлом году рабочие специальности получили 70% нетрудоустроенных жителей области. Для этого они прошли переквалификацию.

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