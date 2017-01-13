Оппозиция будет оспаривать в суде решение по Исаакиевскому собору На митинг пришли порядка 500 человек

Оппозиция будет оспаривать в суде решение по Исаакиевскому собору. Об этом заявил депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский в ходе протестной акции на Исаакиевской площади, передает в пятницу корреспондент АБН.

«Наши юристы подготовили серию исков в суд. Они, скорее всего, буду поданы в понедельник. Такое ощущение, что нас держат за идиотов. Заявки РПЦ на передачу собора нет, а 30 декабря решение по ней принято. Надеюсь, суд даст этому оценку», заявил Вишневский.

В пятницу оппозиция проводит акцию протеста у собора. На нее пришли около 500 человек. Акцию проводят как встречу депутатов ЗакСа Бориса Вишневского («Яблоко»), Алексея Ковалева («Справедливая Россия»), Максима Резника («Партия роста»). Власти Петербурга собираются передать собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет.