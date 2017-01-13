СвЖД нарастила погрузку на 1% в 2016 году Погрузка превысила 138 млн тонн

Свердловская железная дорога увеличила погрузку на 0,9% в прошлом году. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе СвЖД.

Погрузка составила 138,2 млн тонн. Объем погрузки промышленного сырья превысил 10 млн тонн (рост на 4,2%), руды цветной и серного сырья — 7,9 млн тонн (рост на 1,9%); химикатов и соды — 3,8 млн тонн (рост на 0,6%). Объем погрузки нефти и нефтепродуктов снизился до 44 млн тонн (на 1,2%).

Отметим, Свердловская железная дорога — филиал «Российских железных дорог». Она пролегает по территории Урала и Западной Сибири.

Добавим, погрузка «Российских железных дорог» по итогам минувшего года составила 1,22 млрд тонн. Показатель вырос на 0,6%.