В Дамаске от атаки смертника погибли восемь человек Четверо их погибших – солдаты

Взрыв в Дамаске привел к гибели восьмерых человек. Теракт произошел возле здания спорткомплекса в четверг.

Сирийские правозащитники сообщают, что четверо из погибших были солдатами. Известно, что один из них был в звании полковника.

Ранее сообщалось, что террорист смертник пытался проникнуть в здание спортивного комплекса. После того, как стражи порядка обратили на него внимание, он привел взрывное устройство в действие. Как передают очевидцы, некоторые жертвы взрыва находятся в тяжелом состоянии.