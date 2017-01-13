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13.01.17 / 02:43 Новости / Россия и мир

В Дамаске от атаки смертника погибли восемь человек

Четверо их погибших – солдаты

теракт в сирии

Фото: voenpro.ru

Взрыв в Дамаске привел к гибели восьмерых человек. Теракт произошел возле здания спорткомплекса в четверг.

Сирийские правозащитники сообщают, что четверо из погибших были солдатами. Известно, что один из них был в звании полковника.

Ранее сообщалось, что террорист смертник пытался проникнуть в здание спортивного комплекса. После того, как стражи порядка обратили на него внимание, он привел взрывное устройство в действие. Как передают очевидцы, некоторые жертвы взрыва находятся в тяжелом состоянии.

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