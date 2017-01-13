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13.01.17 / 20:57 Новости

Команда Трампа начала готовить его телефонную беседу с Путиным

Согласно плану, она пройдет после инаугурации Трампа

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Команда избранного президента США начала подготовку телефонного разговора между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщил представитель переходной команды Шон Спайсер.

По словам Спайсера, президенты побеседуют по телефону после инаугурации Трампа. Также он рассказал, что в конце декабря состоялся телефонный разговор между выдвинутым на пост советника президента США по национальной безопасности Майклом Флинном и российским послом в Америке Сергеем Кисляком. Они обсуждали организационные моменты телефонного разговора Путина и Трампа.

Добавим, инаугурация Трампа пройдет 20 января. Он собрал для церемонии $90 млн пожертвований. По данным The Washington Post, затраты на праздничные мероприятия по случаю вступления рампа в должность президента США могут составить $175-200 млн. Он победил на выборах 8 ноября прошлого года.

По материалам: reuters.com

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