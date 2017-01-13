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13.01.17 / 14:59 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Трансперенси Интернешнл» попросила УФАС проверить одну из закупок ЗакСа Петербурга

На транспортное обслуживание депутатов

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл – Р» попросила управление антимонопольной службы и прокуратуру Петербурга проверить одну из закупок ЗакСа. Об этом антикоррупционеры рассказали накануне.

«Трансперенси Интернешнл» указывает, что в 2016 году в Петербурге установили предельную стоимость аренды автомобилей на один день – от 5,5 до 5,9 тыс. рублей. При этом 10 депутатов из 50 отказались от служебных авто. Также антикоррупционеры посчитали руководителей подразделений и аппарата ЗакСа – их 11. Итого, по подсчетам организации, ЗакС либо закупает автомобилей больше положенного числа, либо закупает их по повышенной цене.

Контракт заключили 29 декабря 2016 года с единственным поставщиком – государственным учреждением «Смольнинское». Сумма контракта составила 439 млн рублей. Из них на 2017 год приходится 136 млн рублей, на 2018 год – 146 млн рублей, на 2019 год – 156 млн рублей.

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