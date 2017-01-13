Ласина Траоре не покинет ЦСКА в это трансферное окно – источник Не договорились с «Малагой» и «Монако»

Нападающий Ласина Траоре не покинет ЦСКА в ближайшее межсезонье. Об этом АБН в пятницу сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела московского клуба.

Армейским селекционерам не удалось договориться о переходе ивуарийца в испанскую «Малагу», отметил источник. Также руководство ЦСКА не договорилось с французским «Монако» об условиях досрочного прекращения аренды. «Либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму «Монако», — сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

Напомним, Траоре перешел в ЦСКА в июле 2016 года. Футболиста подписали на условиях арендного соглашения на один год. «Траоре наверняка вернется в «Монако», — отметил в декабре новый главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. В 18 матчах за красно-синих нападающий забил всего четыре гола.