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13.01.17 / 18:42 Новости / Россия и мир / Спорт

Ласина Траоре не покинет ЦСКА в это трансферное окно – источник

Не договорились с «Малагой» и «Монако»

ласина траореНападающий Ласина Траоре не покинет ЦСКА в ближайшее межсезонье. Об этом АБН в пятницу сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела московского клуба.

Армейским селекционерам не удалось договориться о переходе ивуарийца в испанскую «Малагу», отметил источник. Также руководство ЦСКА не договорилось с французским «Монако» об условиях досрочного прекращения аренды. «Либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму «Монако», — сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

Напомним, Траоре перешел в ЦСКА в июле 2016 года. Футболиста подписали на условиях арендного соглашения на один год. «Траоре наверняка вернется в «Монако», — отметил в декабре новый главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. В 18 матчах за красно-синих нападающий забил всего четыре гола.

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