УАЗ увеличил продажи на 1% в 2016 году И занял девятую позицию по объему продаж новых автомобилей в России

Российский производитель внедорожников УАЗ увеличил продажи автомобилей на 1% в прошлом году. Об этом в компании сообщили в пятницу.

УАЗ занял девятую позицию по объему продаж новых автомобилей в России. Продажи внедорожников на российском рынке по итогам 2016 года составили 48,8 тыс. автомобилей. При этом рыночная доля бренда УАЗ за указанный период выросла до 3,4.

Отметим, Лидерами роста на отечественном рынке в минувшем году стали модели «Карго» и «Пикап». Объем их продаж вырос на 19,5% и 7,3% соответственно.

В декабре в Петербурге стартовали онлайн-продажи автомобилей марки УАЗ. Модели «Патриот», «Пикап» и «Хантер». В сети при покупке на них можно оформить кредит и страховку, а также заказать на дом.