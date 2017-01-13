Чиновники Петербурга пообещали усилить контроль за уборкой дворов Из-за гололедицы и снегопада

В Петербурге чиновники пообещали усилить контроль качества уборки внутриквартальных территорий. Об этом АБН сообщили в жилищном комитете в пятницу.

На уборку дворов от снега вышло более 7 тыс. дворников при поддержке около 500 тракторов, отметили в правительстве Петербурга. В Смольном сообщили, что повышенный контроль уборки территорий ввели из-за снегопада и гололедицы.

Напомним, на этих выходных в Петербурге синоптики ожидают мощные снегопады. «В субботу сильный снег пройдет в Петербурге и Ленинградской области», — сообщил ранее главный синоптик Северо-Западного управления гидрометслужбы Александр Колесов. Слабые морозы обещают на протяжении всех выходных. При этом сильного ветра в городе не будет, убеждают метеорологи.