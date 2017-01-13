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13.01.17 / 23:09 Новости / Политика / Россия и мир

Украина провела ракетные учения вблизи Крыма

Учения прошли "в напряженном режиме"

Фото: obozrevatel.ua

Фото: obozrevatel.ua

Подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения в Херсонской области, неподалеку от границ полуострова Крым. Об этом сообщило в пятницу украинское Министерство обороны.

«На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки „Юг“ совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что учения с применением имитационных целей проводились днем и ночью и прошли « в напряженном режиме».

Напомним. в начале декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учебные ракетные стрельбы над Черным морем. Учения прошли вблизи границ Крыма.  Изначально ВСУ были намерены провести их в суверенном воздушном пространстве РФ, но позже изменили решение.

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