В Крыму планируют продать недвижимость Коломойского на 2 млрд рублей Средства обязуются передать вкладчикам

Власти Крыма планируют продать недвижимость бизнесмена Игоря Коломойского на 2 млрд рублей в 2017 году. Об этом заявил в пятницу глава региона Сергей Аксенов на рабочей встрече с министром имущественных и земельных отношений региона Анной Анюхиной.

«На этот год намечен план на 2 млрд рублей, которые мы обязательно должны передать вкладчикам», — сказал Аксенов, комментируя продажу имущества олигарха. Он также предположил, что получится продать недвижимость на более крупную сумму, и предложил активнее работать в этом направлении.

Анохина напомнила главе региона, что в 2016 году удалось продать имущество Коломойского на 1,5 млрд рублей. Большую часть средств бюджет получил за счет продажи санатория «Форос», стоимость которого составила 1,2 млрд рублей.