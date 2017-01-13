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13.01.17 / 23:56 Новости / Россия и мир / Финансы

В Крыму планируют продать недвижимость Коломойского на 2 млрд рублей

Средства обязуются передать вкладчикам

Поклонская Аксенов facebook.comВласти Крыма планируют продать недвижимость бизнесмена Игоря Коломойского на 2 млрд рублей в 2017 году. Об этом заявил в пятницу глава региона Сергей Аксенов на рабочей встрече с министром имущественных и земельных отношений региона Анной Анюхиной.

«На этот год намечен план на 2 млрд рублей, которые мы обязательно должны передать вкладчикам», — сказал Аксенов, комментируя продажу имущества олигарха. Он также предположил, что получится продать недвижимость на более крупную сумму, и предложил активнее работать в этом направлении.

Анохина напомнила главе региона, что в 2016 году удалось продать имущество Коломойского на 1,5 млрд рублей. Большую часть средств бюджет получил за счет продажи санатория «Форос», стоимость которого составила 1,2 млрд рублей.

 

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