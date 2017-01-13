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13.01.17 / 22:08 Новости / Общество / Россия и мир

Права на показ фильма «Викинг» купили 60 стран

Эрнст надеется, что это поможет картине окупиться

викинг козловский бортичПрава на показ фильма Андрея Кравчука купили уже 60 стран. Об этом в пятницу заявил продюсер фильма и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

«Сейчас подписаны контракты уже с 60 странами, и есть надежда, что фильм может отбиться. Только внутренний прокат такие фильмы не окупает. Бюджет фильма 1,225 млрд руб., а сборы уже превысили 1,25 млрд руб.», — сказал Эрнст в интервью социальной сети «Одеоклассники». Продюсер картины отметил, что таким образом другие страны продемонстрировали не только желание познакомиться с фильмом, но и «большой интерес к русской истории».

Напомним, ранее стало известно, что «Викинг» установил рекорд, собрав в первый день проката 142 млн рублей. Он обогнал «Сталинград», который был признан самой кассовой кинокартиной. За первые девять дней проката «Викинг», появившийся на больших экранах 29 декабря, собрал более 9 млрд рублей.

 

 

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