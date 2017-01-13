В декабре в Петербурге ввели 752,3 тыс. кв. м жилья Это 386 домов

В декабре 2016 года в Петербурге ввели 752,3 тыс. кв. м жилья. Об этом в пятницу сообщили в комитете по строительству.

В городе появились 386 новых домов на 14,6 тыс. квартир. В этот список вошли «проблемные» объекты – корпуса 6.1 и 6.2 ЖК «Каменка», ЖК «Лесная дача» и жилой комплекс в Парголово от компании ООО «СК «Дальпитерстрой».

Больше всего жилья ввел Красносельский район — там сдали 28 домов. За ним следует Приморский район и 21 дом. На третьем месте Красногвардейский район с 10 новыми домов.

В ноябре Петродворцовый район Петербурга стал лидером по вводу жилья. Об этом в пятницу сообщили в комитете по строительству.

В ноябре в Петербурге ввели более 133 тыс. кв. м жилья, или 94 дома на 2,3 тыс. квартир. Лидером стал Петродворцовый район. А в октябре в Петербурге в эксплуатацию ввели 112 домов на 5,5 тыс. квартир. Это почти 265 тыс. кв. м. Больше всего площадей в новостройках тогда появилось на Васильевском острове.