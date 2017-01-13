Самолеты ВВС США и Швеции провели разведку у российских границ на юге Балтики Около Калининграда

Самолеты ВВС США и Швеции в одновременно провели оперативную разведку около сухопутных и морских границ Калининградской области. Это произошло в пятницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Сообщается, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным GORE38 приблизился с юга к сухопутным границам Калининградской области. Судно прибыло с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Также к границам подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он находился на высоте приблизительно 12 тыс. метров над международными водами Балтики и осуществлял разведку.

Напомним, накануне на юге калининградской области совершил разведывательный полет самолёт НАТО AWACS. Это было судно с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06. Отмечается, что самолет находился в воздушном пространстве Польши.