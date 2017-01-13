Все новости

13.01.17 / 22:41 Новости / Политика / Россия и мир

Самолеты ВВС США и Швеции провели разведку у российских границ на юге Балтики

Около Калининграда

КалининградСамолеты ВВС США и Швеции в одновременно провели оперативную разведку около сухопутных и морских границ Калининградской области. Это произошло в пятницу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Сообщается, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным GORE38 приблизился с юга к сухопутным границам Калининградской области. Судно прибыло с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

Также к границам подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он находился на высоте приблизительно 12 тыс. метров над международными водами Балтики и осуществлял разведку.

Напомним, накануне на юге калининградской области совершил разведывательный полет самолёт НАТО AWACS. Это было судно с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06. Отмечается, что самолет находился в воздушном пространстве Польши.

По материалам: interfax.ru
Метки: , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016