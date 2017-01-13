Все новости

13.01.17 / 18:15 Новости / Россия и мир

Соглашение между РФ и Украиной о строительстве Хмельницкой АЭС прекратило действие

Соглашение было подписано в апреле 2010 года

Хмельницкая АЭССоглашение между Россией и Украиной о строительстве Хмельницкой АЭС прекратило действовать. Об этом сообщили в пятницу в министерстве иностранных дел РФ.

Официальное сообщение внешнеполитического ведомства было опубликовано на портале правовой информации. В сообщении говорится, что соглашение прекратило действовать 12 мая прошлого года.

Напомним, соглашение о строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС премьер-министры России и Украины подписали 30 апреля 2010 года. Стоимость работ оценивалась в 5-6 млрд рублей. Украинские власти денонсировали соглашение с Россией в сентябре 2015 года. В «Росатоме», в свою очередь, ранее заявляли, что компания заинтересована в реализации проекта.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016