Соглашение между РФ и Украиной о строительстве Хмельницкой АЭС прекратило действие Соглашение было подписано в апреле 2010 года

Соглашение между Россией и Украиной о строительстве Хмельницкой АЭС прекратило действовать. Об этом сообщили в пятницу в министерстве иностранных дел РФ.

Официальное сообщение внешнеполитического ведомства было опубликовано на портале правовой информации. В сообщении говорится, что соглашение прекратило действовать 12 мая прошлого года.

Напомним, соглашение о строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС премьер-министры России и Украины подписали 30 апреля 2010 года. Стоимость работ оценивалась в 5-6 млрд рублей. Украинские власти денонсировали соглашение с Россией в сентябре 2015 года. В «Росатоме», в свою очередь, ранее заявляли, что компания заинтересована в реализации проекта.