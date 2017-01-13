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13.01.17 / 12:15 Новости / Россия и мир

Замглавы МИД Японии намерен посетить Россию 16 января

Нобуо Киси намерен встретиться с членами правительства РФ

Фото: aftershock.su

Фото: aftershock.su

Заместитель министр иностранных дел Японии Нобуо Киси намерен посетить РФ 16 января. Об этом сообщили в пятницу в японском внешнеполитическом ведомстве.

Киси планирует встретиться с членами российского правительства и обсудить с ними российско-японские отношения. Кроме того, с 14 по 19 января замглавы МИД Японии намерен посетить Данию и Грецию.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил Японию 15-16 декабря. Путин и Абэ договорились о создании благоприятной атмосферы для подписания мирного договора между Россией и Японией. Хиросигэ Сэко прибыл в Москву 11 января. Его визит продлится до четверга. Ранее вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ может посетить Россию в апреле и сентябре текущего года.

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