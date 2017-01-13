«Зенит» откроет стадион на Крестовском матчем с «Тереком» или «Краснодаром» Дополнительные строительные работы завершат до конца апреля 2017 года

Футбольный клуб «Зенит» откроет стадион на Крестовском острове матчем с грозненским «Тереком» или «Краснодаром». Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в пятницу.

Все дополнительные работы на новой домашней арене «Зенита» завершат до конца апреля этого года. Еще несколько дней уйдет на получение разрешения FIFA на проведение матчей на новом стадионе. Согласно календарю, соперниками петербуржцев станут команды из Грозного и Краснодара.

Напомним, о переносе сроков открытия стадиона ранее сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. «Мы должны все работы закончить к 1 мая. Это внутренняя дата», – отметил чиновник. Петербургские власти заключили контракт с «Метростроем» несколько новых контрактов на достройку стадиона. Договоры заключили без конкурса, их сумма составила около 3 млрд рублей. Отметим, ранее «Зенит» должен был выступить на новом стадионе против «Урала» или «Анжи».