В правительстве Ленобласти обсудили проблемы дольщиков ЖК «Олимп» Застройщик не согласен с позицией властей

В правительстве Ленобласти обсудили проблемы дольщиков ЖК «Олимп». В пятницу в мероприятии приняли участие представители исполнительной власти, надзорных органов, застройщика и обманутые дольщики, передает корреспондент АБН.

Встречу инициировали дольщики, которые потребовали у областных властей не мешать вводу ЖК «Олимп». Вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин заявил, что вводу объекта мешают лишь действия застройщика «ГлавСтройКомплекс», который превысил допустимые градостроительные нормативы и не спешит выполнять социальные обязательства. «Там можно было строить 12 тыс. кв. м жилья, а сделали 17,5 тыс. кв. м. Это серьезное нарушение», — отметил Москвин. Один из возможных вариантов решения этой проблемы — изменение застройщиком проекта и социальное развитие подведомственной ему территории.

Зампредседателя Госстройнадзора ЛО Денис Горбунов заявил, что ГСК на момент совещания не выполнила 13 требований надзорного органа, которые также не позволяют ввести объект в эксплуатацию.

«Нет дорог, освещения и инфраструктуры. К готовым и почти готовым корпусам нет введенных в эксплуатацию дорог,район не обеспечен парковочными местами, детсадами и школами», — привел примеры Горбунов. Представитель застройщика с претензиями в свои адрес не согласился.

Заместитель главы администрации Всеволожского района Елена Фролова подчеркнула, что вводить новые ЖК без строительства детсадов и школ нельзя. «В районе с этим очень серьезные проблемы. И если школы могут работать в две смены, то очереди в детсады постоянно растут. Сегодня в них стоит около 1800 человек», — добавила Фролова.

Некоторые дольщики просили администрацию ЛО ввести в эксплуатацию ЖК «Олимп» в нынешнем виде. В противном случае, по их мнению, администрация нарушает их права. Но власть с этим категорически не согласилась.

«Тут идет речь о приведении жилого дома к нормативам законодательства. Все вопросы дольщиков должны быть направлены застройщикам. У сегодняшнего совещания была одна цель — создать для жителей Всеволожска достойные условия для проживания. С застройщиком мы говорим об этом уже четыре года», — подытожил Михаил Москвин.

Отметим, разрешение на строительство с параметрами, превышающими нормативы было выдано администрацией МО «Город Всеволожск». Глава МО Сергей Гармаш заявил, что это было сделано на основании экспертизы, которая одобрила проект ГСК.

ЖК «Олимп» на 381 квартиру входит в состав квартальной застройки микрорайона Южный города Всеволожск (4 квартал проекта «Радужный»). Его строит компания «ГлавСтройКомплекс». По информации СМИ, она принадлежит экс-вице-губенатору ЛО Николаю Пасяде.