Белый дом назвал дату последней пресс-конференции Обамы Она пройдет 18 января

Последняя пресс-конференция президента США Барака Обамы состоится 18 января. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Эрнест уточнил, что пресс-конференция пройдет в Белом доме. Он не рассказал, на какое время назначено мероприятие.

Напомним, 20 января состоится инаугурация избранного главы государства Дональда Трампа. В минувшую среду Трамп провел свою первую пресс-конференцию. В частности, он рассказал о причастности России к кибератакам на американских политиков. Также миллиардер раскритиковал CNN за публикацию недостоверной информации. «У вас фейковые новости», — сказал он представителям CNN. Ранее телеканал сообщал, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа.