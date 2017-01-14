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14.01.17 / 06:50 Новости / Общество / Россия и мир

Deutsche Bank запретил сотрудникам использовать WhatsApp

И другие мессенджеры

Whatsapp вотсап mybroadband.co.zaDeutsche Bank запретил своим сотрудникам использовать во время работы WhatsApp и другие мессенджеры. Об этом сообщает в субботу Bloomberg.

«Мы прекрасно понимаем, что это изменит вашу ежедневную работу и сожалеем о неудобствах, которые это может доставить», — сказано в сообщении, которое руководство банка распространило среди сотрудников.По словам одного из источников агенства, мессенджеры не сохраняют сообщения на серверах компании и это стало причиной запрета.

Напомним, накануне стало известно, что в WhatsApp обнаружили неисправность.Ученый из Калифорнийского университета Тобиас Болтер сообщил компании Facebook, которая владеет мессенджером, что сообщения могут быть перехвачены злоумышленниками. В WhatsApp не раз заявляли, что сообщения пользователей не могут прочитать даже сотрудники компании.

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