Deutsche Bank запретил сотрудникам использовать WhatsApp И другие мессенджеры

Deutsche Bank запретил своим сотрудникам использовать во время работы WhatsApp и другие мессенджеры. Об этом сообщает в субботу Bloomberg.

«Мы прекрасно понимаем, что это изменит вашу ежедневную работу и сожалеем о неудобствах, которые это может доставить», — сказано в сообщении, которое руководство банка распространило среди сотрудников.По словам одного из источников агенства, мессенджеры не сохраняют сообщения на серверах компании и это стало причиной запрета.

Напомним, накануне стало известно, что в WhatsApp обнаружили неисправность.Ученый из Калифорнийского университета Тобиас Болтер сообщил компании Facebook, которая владеет мессенджером, что сообщения могут быть перехвачены злоумышленниками. В WhatsApp не раз заявляли, что сообщения пользователей не могут прочитать даже сотрудники компании.