Глава чилийской Codelco получил посылку с бомбой Пакет взорвался

Председатель совета директоров чилийской медной корпорации Codelco Оскар Ландерретче получил посылку, в которой лежала бомба. Об этом в пятницу сообщили в корпорации.

Пакет взорвался, Ландерретче был ранен, но его состояние оценивают как «хорошее». «Мы уточняем, что супруги Оскара Ландерретче Патрисии Медрано не было на месте происшествия», — сообщила корпорация в своем аккаунте в Twitter.

Также в компании уточнили, что в больницу отвезли домработницу семьи Ландерретче, которая, однако, не была ранена. Это назвали «превентивной мерой».

Происшествие прокомментировала президент Чили Мишель Бачелет. Она заявила, что «резко осуждает» покушение на здоровье бизнесмена. «Он был со своей маленькой дочерью, но, к счастью, с ней ничего не случилось. Пострадал только Оскар», — сказала Бачелет.