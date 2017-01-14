Голикова: Россия продолжает сидеть «на нефтяной игле» Нефтяные доходы следует накапливать, а не тратить

Россия все еще сидит «на нефтяной игле», поэтому доходы от торговли нефтью в ближайшие годы следует накапливать. Такое мнение высказала в пятницу глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

«Я думаю, что вот такое какое-то наше благополучие, которое сопровождается тем уровнем цены на нефть, которую мы сейчас имеем, — оно еще как минимум на протяжении первого полугодия нас будет сопровождать. И вот это первое полугодие очень важно использовать на то, чтобы реально подготовить, как и поручал президент, ту самую программу структурных реформ, чтобы можно было ее обсудить и ориентировать», — считает Голикова. Она добавила, что потратить доходы правительство «успеет всегда».

Напомним, накануне Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что доходы России от экспорта нефти в январе-ноябре 2016 года сократились на 20,3% по сравнению с таким же периодом 2015 годом. Они составили 66,377 млрд рублей.