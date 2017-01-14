Комитет защиты журналистов назвал запрет на вещание «Дождя» на Украине «грубой цензурой» И призвал Киев изменить решение

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призвал власти Украины отменить решение о запрете вещания российского телеканала «Дождь». Соответствующее заявление организация опубликовала на своем сайте в пятницу.

"Украина должна немедленно отменить запрет на вещание независимого российского телеканала «Дождь», — считает координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова. По ее словам, решение запретить телеканал является проявлением «грубой цензуры».

Напомним. в минувший четверг Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украиныобъявил о запрете «Дождя» на территории республики. Провайдеров обязали в течение месяца заменить его на другой. В комитете заявили, что телеканал нарушил законодательство Украины в вопросе Крыма. В старне уже запретили вещание Первого канала, «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир», ТVCI (ТВ Центр), «Россия 1», НТВ, ТНТ, «Петербург 5», «Звезда», РЕН- ТВ, Life News, RT, РБК- ТВ.

В МИД РФ решение Киева также назвали цензурой. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что Россия обратиться по этому вопросу в ОБСЕ.