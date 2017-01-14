Все новости

14.01.17 / 04:59 Новости / Общество / Россия и мир

Комитет защиты журналистов назвал запрет на вещание «Дождя» на Украине «грубой цензурой»

И призвал Киев изменить решение

vesti.ru дождьКомитет защиты журналистов (КЗЖ) призвал власти Украины отменить решение о запрете вещания российского телеканала «Дождь». Соответствующее заявление организация опубликовала на своем сайте в пятницу. 

"Украина должна немедленно отменить запрет на вещание независимого российского телеканала «Дождь», — считает координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова. По ее словам, решение запретить телеканал является проявлением «грубой цензуры».

Напомним. в минувший четверг Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украиныобъявил о запрете «Дождя» на территории республики. Провайдеров обязали в течение месяца заменить его на другой. В комитете заявили, что телеканал нарушил законодательство Украины в вопросе Крыма. В старне уже запретили вещание Первого канала, «РТР-Планета», «Россия-24», «НТВ-Мир», ТVCI (ТВ Центр), «Россия 1», НТВ, ТНТ, «Петербург 5», «Звезда», РЕН- ТВ, Life News, RT, РБК- ТВ.

В МИД РФ решение Киева также назвали цензурой. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала, что Россия обратиться по этому вопросу в ОБСЕ.

Метки: , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016