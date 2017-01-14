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14.01.17 / 13:27 Новости / Общество / Россия и мир

Литва построит забор на границе с Калининградом

В 2017-м или 2018-м году

Литва построит

Фото: euroradio.fm

Литва построит оградительный забор на государственной границе с Калининградом. Об этом в субботу сообщает портал Lietuvos žinios.

Строительство забора предусматривает бюджет Литвы на 2017 год. Государство направит 3,6 млн евро на возведение ограждения.

Длина забора составит почти 135 км. Он не станет «Китайской стеной», а будет обеспечивать непопадание в страну контрабанды, отмечает портал.

Добавим, сухопутная граница Литвы и Калининградской области составляет 255 км. В настоящее время она обозначается специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

По материалам: ria.ru
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