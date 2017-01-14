Минфин ожидает повышения минимальной стоимости водки до 210 рублей Решение примут в течение одной-двух недель

Минфин ожидает, что минимальная розничная стоимость водки составит 205-210 рублей за 0,5 литра. Об этом в субботу в ходе Гайдаровского форума сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов.

«Ниже 219 рублей. Думаю, 205-210 рублей», — сказал Сазанов. Он уточнил, что окончательное решение будет принято в ближайшие «неделю-две».

Отметим, в настоящее время 0,5 литра водки стоит не менее 190 рублей. В конце декабря Минэкономразвития предложило снизить ставки акцизов с 500 до 360 рублей на литр чистого спирта, а минимальные цены на алкоголь — до 136 рублей. Ведомство считает, что такие меры поспособствуют сокращению нелегального рынка, а также росту конкуренции.