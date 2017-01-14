Минфин поддержал продажу спиртосодержащих лекарств по рецепту Акцизные ставки в 2017 году понижать не будут

Минфин поддержал продажу спиртосодержащих лекарств по рецепту. Об этом в субботу на Гайдаровском форуме заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Нельзя отпускать боярышник по десять бутылок пол-литровых в одни руки в аптеках, это странно, даже если это лекарственный препарат, который есть в перечне. Здесь надо идти разумными методами регулирования, ввести рецептурный отпуск в первую очередь, во-вторых, снижать количество штук, которые в одни руки отпускаются, их объем», — сказал Сазанов.

Представитель Минфина также отметил, что в 2017 году не произойдет снижение акцизов на алкоголь. «Вопрос о снижении ставок акцизов, он окончательно не принят. Обсуждать его преждевременно», — сказал он.

Напомним, в декабре прошлого года в Иркутской области произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Из-за употребления этой жидкости скончались более 70 человек. После этого российские власти решили ввести рецептурную продажу лекарств, содержащих в своем составе спирт.