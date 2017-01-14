Минфин призвал сменить налоговые режимы в нефтяном секторе В 2017-м или 2018-м году

Минфин призвал сменить налоговые режимы в нефтяном секторе. Об этом в субботу заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

По мнению главы Минфина, изменить налоговый режим нужно в срочном порядке. «Если не в 2017-м, то с 2018 года вводить уже новый порядок налогообложения, сначала может быть в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять его на более широкий перечень (проектов – АБН)», — сказал Силуанов.

Отметим, ранее на Гайдаровском форуме министр экономического развития Максим Орешкин назвал высокой налоговую нагрузку в России. Он отметил, что необходимо принять меры для снижения теневой экономики в стране. Тогда, отметил глава Минэкономразвития, можно будет сохранить объем поступлений в бюджет при более низких налогах.