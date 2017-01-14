Moody's выплатит властям США $864 млн из-за обвинений в неверной оценке ипотечных бумаг

Рейтинговое агентство Moody's согласилось выплатить $864 млн властям США для прекращения расследования по делу о завышенной оценке ипотечных бумаг. Об этом сообщает в субботу Bloomberg.
По данным агентства, около $437 млн получит Минюст США. Остальные деньги будут выплачены прокуратурам, которые вели расследование.
Напомним, агентство Moody's обвиняли в том, что оно умышленно завышало оценки по ипотечным облигациям перед финансовым кризисом 2008 года. Многие инвесторы, доверявшие агентству, скупали бумаги, в результате чего после обвала рынка понесли потери.
Схожие обвинения были предъявлены рейтинговому агентству Standard & Poor's. Его оштрафовали на $1,3 млрд.