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14.01.17 / 17:00 Новости / Россия и мир

На границе Беларуси и Литвы образовались очереди грузовиков

В очереди - 140 машин

На границе Беларуси и Литвы

Фото: autobull.net

На белорусско-литовской границе образовались очереди из грузовых автомобилей. Об этом в субботу сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК).

Выезда в Литву ожидают 140 грузовиков. В пункте пропуска «Каменный лог» в настоящее время находятся 90 грузовиков, в «Котловке» — 30 большегрузных машин. Пункт «Бенякони» собрал 20 автомобилей.

Отметим, ранее литовская сторона сообщала, что 14-15 января пункт пропуска «Лаворишкес» (сопределен с «Котловкой») будет оформлять грузовой транспорт ручном режиме. В связи с этим пограничники ожидали очереди в пунктах пропусков.

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