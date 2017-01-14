На границе Беларуси и Литвы образовались очереди грузовиков В очереди - 140 машин

На белорусско-литовской границе образовались очереди из грузовых автомобилей. Об этом в субботу сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК).

Выезда в Литву ожидают 140 грузовиков. В пункте пропуска «Каменный лог» в настоящее время находятся 90 грузовиков, в «Котловке» — 30 большегрузных машин. Пункт «Бенякони» собрал 20 автомобилей.

Отметим, ранее литовская сторона сообщала, что 14-15 января пункт пропуска «Лаворишкес» (сопределен с «Котловкой») будет оформлять грузовой транспорт ручном режиме. В связи с этим пограничники ожидали очереди в пунктах пропусков.