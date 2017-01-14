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14.01.17 / 13:55 Новости / Политика / Россия и мир

Немецкие спецслужбы назвали виновных в подрыве отношений Европы и США

Это Россия

Немецкие спецслужбы

Фото АБН

Немецкие спецслужбы назвали виновных в подрыве отношений Европы и США. Об этом в субботу сообщает еженедельник Spiegel со ссылкой на новый доклад для правительства ФРГ.

По мнению спецслужб, систематическим подрывом отношений между США и Европой занимается Россия. Авторы доклада считают, что Москва на протяжении многих лет влияет на страны Евросоюза и «нацелено пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты». Таким образом РФ стремится «поставить под вопрос тесные связи с США».

Отметим, ранее германское ведомство по охране конституции (выполняет функции контрразведки) предположило, что компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) атаковали российские хакеры. Кибератака произошла в начале ноября 2016 года.

По материалам: ria.ru
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