Немецкие спецслужбы назвали виновных в подрыве отношений Европы и США Это Россия

Немецкие спецслужбы назвали виновных в подрыве отношений Европы и США. Об этом в субботу сообщает еженедельник Spiegel со ссылкой на новый доклад для правительства ФРГ.

По мнению спецслужб, систематическим подрывом отношений между США и Европой занимается Россия. Авторы доклада считают, что Москва на протяжении многих лет влияет на страны Евросоюза и «нацелено пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты». Таким образом РФ стремится «поставить под вопрос тесные связи с США».

Отметим, ранее германское ведомство по охране конституции (выполняет функции контрразведки) предположило, что компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) атаковали российские хакеры. Кибератака произошла в начале ноября 2016 года.