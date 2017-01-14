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14.01.17 / 01:43 Новости / Политика / Россия и мир

Обама на год продлил антироссийские санкции из-за Украины

Политика России по-прежнему представляет угрозу для США

Барак Обама 2Президент США Барак Обама на год продлил действие санкций в отношении России из-за событий на Украине. Об этом в белом доме сообщили в пятницу. 

 

По мнению американского лидера, действия России и ее политика «продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США». Поэтому президент решил продлить действие антироссийских санкций «в соответствии с указом 13660 в отношении Украины».

Напомним, сам указ был опубликован был опубликован 6 марта 2014 года. Всего Обама выпустил три президентских указа, предполагающих введение санкций в отношении России из-за Украины: от 16 и 20 марта 2014 года и от 19 декабря того же года. Санкции касаются как официальных лиц, так и предприятий. Кроме того, они распрстраняются на руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР

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