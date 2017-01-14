Опрос: около 82% американцев видят в России угрозу Иран, Китай, Саудовская Аравию и Куба кажутся им менее опасными

Около 82% американцев считают, что Россия угрожает безопасности США. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos и агентством Reuters.

Примерно 82% опрошенных граждан США назвали Россию угрозой для их страны, что на 6% превышает показатель, зафиксированный социологами в марте 2016 года.

По мнению респондентов, опаснее России только КНДР — ее считают угрозой для национальной безопасности 86% американцев. Такие страны, как Иран, Китай, Саудовская Аравия и Куба кажутся опрошенным менее опасными, чем РФ.

Как отмечают Reuters и Ipsos, на результаты опроса могли повлиять обвинения во вмешательстве в президентские выборы. Также американцы могут опасаться, что избранный президент США Дональд Трамп имеет финансовые связи с Россией.