Орешкин называл высокой налоговую нагрузку в России Для бизнеса

Министр эконмического развития Максим Орешкин назвал высокой налоговую нагрузку в России. Соответствующее заявление он сделал в субботу в ходе Гайдаровского форума.

«Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, работает в белую, то, конечно же, для него налоговая нагрузка высока», — сказал министр. Орешкин отметил, что необходимо снижать уровень теневой экономики. Он пояснил, что «тогда при более низких налогах тот же объём поступлений можно получать».

Отметим, в послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент Владимир Путин анонсировал реформу налоговой системы России. Она должна произойти в 2019 году. Глава РФ отметил, что налоги должны стимулировать предпринимателей, а также усиливать конкуренцию.