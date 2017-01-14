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14.01.17 / 11:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Орешкин называл высокой налоговую нагрузку в России

Для бизнеса

деньги валюта монеты доллар евро курсМинистр эконмического развития Максим Орешкин назвал высокой налоговую нагрузку в России. Соответствующее заявление он сделал в субботу в ходе Гайдаровского форума.

«Если посмотреть на тот бизнес, который старается работать полностью легально, работает в белую, то, конечно же, для него налоговая нагрузка высока», — сказал министр. Орешкин отметил, что необходимо снижать уровень теневой экономики. Он пояснил, что «тогда при более низких налогах тот же объём поступлений можно получать».

Отметим, в послании Федеральному собранию в декабре 2016 года президент Владимир Путин анонсировал реформу налоговой системы России. Она должна произойти в 2019 году. Глава РФ отметил, что налоги должны стимулировать предпринимателей, а также усиливать конкуренцию.

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