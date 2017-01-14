Пекин направит более $2,6 млрд на борьбу с загрязнением воздуха Будет уменьшать выбросы в атмосферу

Пекин направит 18,22 миллиарда юаней ($2,64 млрд) в 2017 году на меры, направленные на борьбу с загрязнением воздуха. Об этом в субботу глава пекинского финансового бюро Ли Инцзинь.

Власти китайской столицы намерены развивать экологическое строительство, экономить энергоресурсы и сокращать выбросы в атмосферу. Благодаря этому среднегодовая концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе должна составить 60 микрограммов на кубический метр. При этом в 2016 году показатель составлял 73 микрограмма, а безопасный уровень – 25 микрограммов на кубометр.

Отметим, смог в столице Китая появляется круглогодично. Проблема обостряется в отопительный сезон, который наступает с середины ноября по март. Из-за смога задерживаются авиарейсы, перекрываются автомагистрали.