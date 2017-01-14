Пекин ответил на слова Трампа о «политике одного Китая» Эта политика не подлежит пересмотру

«Политика одного Китая» не подлежит пересмотру и США должны это признать. Об этом в субботу заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

«В мире существует лишь один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющем КНР», — сказал Кан. Он добавил, что никто не может повлиять на это.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что этот вопрос не может быть пересмотрен. «Мы настоятельно призываем американскую сторону осознать высокую чувствительность тайваньского вопроса, а также строго придерживаться политики „одного Китая“, придерживаться трех коммюнике между КНР и США, надлежащим образом решать тайваньский вопрос, чтобы не создавать негативного влияния для здорового и стабильного развития отношений КНР и США, а также не создавать негативного влияния для сотрудничества в важных отраслях», — призвал Кан.

Напомним, накануне Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что США не смогут поддерживать «политику одного Китая», если Пекин продолжит нынешнюю валютную политику. Избранный президент США добавил, что его также не устраивает ведение Китаем торговли.