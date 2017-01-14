Петербургская полиция задержала актрису «Театра.doc» во время спектакля Чтобы пресечь попытку суицида

Петербургская полиция задержала представителей «Театра.doc» — актрису Марину Карлышеву и режиссера Всеволода Лисовского во время спектакля. Об этом в субботу сообщила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова, оказывающая юридическую поддержку театру.

Задержание произошло во время спектакля. По сценарию, Карлышева стояла на балконе и кричала, что совершит самоубийство. Полицейские, патрулировавшие улицу, приняли представление за реальность и решили задержать актрису и режиссера. Когда правоохранителям пояснили, что происходящие — часть спектакля, они отпустили задержанных.

Отметим, «Театр.doc» — московский негосударственный театр. Основан в 2002 году драматургами Михаилом Угаровым, Еленой Греминой и Александром Родионовым.