Петицию к Обаме о помиловании Сноудена подписали более миллиона человек У Обамы осталась неделя, чтобы принять решение

Петицию с требованием помиловать экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена подписали более миллиона человек. Количество подписей превысило миллион в пятницу.

«Мы передаем подписи 1,1 млн человек по всему миру, которые просят Вас использовать Ваши президентские полномочия для того, чтобы помиловать Э.Сноудена... Мы знаем, что в последние дни Вашего нахождения у власти к Вам поступает большое количество просьб, но мы надеемся, что Вы признаете важность уделения внимания его судьбе», — сказано в петиции. Ее авторами выступили руководство Американского союза гражданских свобод, «Международная амнистия» и Human Rights Watch.

Добавим, петиция была создана на сайте www.pardonsnowden.org. До 20 января под ней еще можно оставить подпись. На этот день запланирована инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Тогда истекут полномочия Барака Обамы и его администрации.